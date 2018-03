"Deze De Sutter kunnen we elke week gebruiken" MAES OPGELUCHT 05 maart 2018

In Moeskroen zag Peter Maes het Lokeren dat hij de voorbije weken had willen zien. "Ik kan alleen herhalen dat wij de redding al veel eerder hadden moeten bewerkstelligen, maar de manier waarop we de klus geklaard hebben, maakt me wel gelukkig. Mijn ploeg heeft gevoetbald zoals ik dat wilde. Met de juiste ingesteldheid, en gefocust van de eerste tot de laatste minuut. En de Tom De Sutter zoals ik hem nu zag, zeer nadrukkelijk aanwezig, die kunnen we elke week gebruiken. Hopelijk kunnen we dit doortrekken. Want met dit soort voetbal kunnen we het elke ploeg moeilijk maken. Dat hebben we dit seizoen veel te weinig gedaan."

