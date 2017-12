'Desperate Housewives' met een donker randje 00u00 0

Canvas toont vanaf vanavond de HBO-reeks 'Big Little Lies', en er zijn tal van redenen waarom u daar best op afstemt. Ten eerste acteren Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Shailene Woodley en Laura Dern daarin de sterren van de hemel. Bovendien won de serie eerder dit jaar liefst acht Emmy Awards én wordt ze door velen beschouwd als één van de beste van 2017. In de top 10 van het blad 'Time' behaalde deze "'Desperate Housewives' met een donker randje" de tweede plaats. Het verhaal intrigeert vanaf de eerste minuut en zorgt ervoor dat je de hele reeks liefst in één trek zou uitkijken. 'Big Little Lies' gaat over een groepje welgestelde vrouwen in een Californisch kuststadje die het prima voor elkaar hebben, maar bij nader inzien heel wat te verbergen hebben. Een verdacht overlijden op de school van hun kinderen vestigt de aandacht op wat er zich achter de schermen van hun schijnbaar perfecte leven afspeelt. Canvas zendt de reeks tijdens de kerstvakantie dagelijks uit. Je kan 'Big Little Lies' ook bekijken op VRT NU tot 30 dagen na het einde van de reeks. (ARo)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee