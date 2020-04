Exclusief voor abonnees "Desnoods wat inleveren" Siebe Blondelle 20 april 2020

Ook het contract van Siebe Blondelle loopt eind juni af. De al 33-jarige verdediger van Eupen vreest echter nog niet voor een vroegtijdig einde van z'n carrière. "Ik hou in mijn achterhoofd natuurlijk rekening met verschillende scenario's, maar zo erg zal het wel niet zijn. In het slechtste geval moet ik terugzakken naar amateur en zal dat in combinatie zijn met een job, maar zo ver komt het hopelijk niet. Ik ga ervan uit dat ik kan blijven voetballen op het hoogste niveau, desnoods wil ik zelfs iets inleveren als blijkt dat het echt een financieel drama is bij de clubs. Wie weet blijf ik ook gewoon bij Eupen, we hebben al verkennende gesprekken gehad. Verder is het nog niet gekomen, wat logisch is, lijkt me. Iedereen wacht af wanneer we opnieuw gaan starten, wat er gebeurt met aflopende contracten... Iedereen moet geduld hebben nu." (MVS)

