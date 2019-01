"Derde Schoen op rij zou geen toeval zijn" Verhaeghe 16 januari 2019

00u00 0

't Is een drukke tweedaagse voor Club Brugge. Gisteren vierde de ganse blauw-zwarte familie Nieuwjaar in De Brugeoise in Brugge, vandaag volgt mogelijk een nieuw feestje op De Gouden Schoen. Voorzitter Bart Verhaeghe duimt alvast voor Hans Vanaken, vanavond in Puurs de absolute topfavoriet: "Hans kan de derde Gouden Schoen op rij binnenhalen voor Club Brugge", aldus Verhaeghe gisteren tegenover de vele partners, ex-spelers en andere genodigden. "Dat zou geen toeval zijn. Dat is het resultaat van hard werken van de ganse Clubfamilie, dag in dag uit. We hebben bewezen dat we de beste Belgische ploeg zijn van de afgelopen vijf jaar - een doelstelling die we ons in 2012 hadden opgelegd. Vandaag zijn we een duurzame Belgische topploeg en een Europese subtopper."

