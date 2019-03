"Derde of vierde zou mooi zijn" 19 maart 2019

Een rustige Michel Louwagie gisteren in het bondsgebouw. Opgelucht dat AA Gent alsnog in play-off 1 is geraakt na een lange strijd. "We waren het aan onze status verplicht om in de top zes te eindigen", aldus de algemeen manager van de Buffalo's. "Nu derde of vierde worden, zou een mooi resultaat zijn. De eerste twee plaatsen zijn in principe iets te hoog gegrepen. We starten ontspannen, wie weet kan je dan wel wat verder geraken. We hopen om Europees voetbal af te dwingen via de competitie. We zullen de play-offs zeker niet opofferen voor de bekerfinale."

