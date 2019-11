Exclusief voor abonnees "Dennis moest rood krijgen" 26 november 2019

Het Referee Department kwam gisteren terug op een fout van Dennis op Hjulsager tijdens Club Brugge - KV Oostende afgelopen vrijdag. "Hij speelde de bal niet en bracht de veiligheid van zijn tegenstander in gevaar. We verwachtten hier een rode kaart." Dennis kreeg geel, de VAR greep niet in. Vargas kreeg wél rood. Het Bondsparket eist drie speeldagen schorsing, KVO gaat niet akkoord met het voorstel.

