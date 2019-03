Exclusief voor abonnees "Denk nog niet aan stoppen" Plan voor na carrière 28 maart 2019

Van Damme is vandaag op zijn 35ste nog een basispion bij Antwerp, maar de verdediger heeft ook al een plan klaar voor na zijn spelerscarrière. Samen met schoonbroer Pieter Malfliet en enkele partners stampte hij Connect Management uit de grond. Van Damme is ambassadeur en uithangbord van het bureau dat straks voetballers wil gaan begeleiden, op financieel, juridisch en medisch vlak. Maar aan stoppen denkt hij nog niet. "Er is al genoeg over een eventuele contractverlenging gesproken. Alles is mogelijk. Fit ben ik in elk geval nog meer dan genoeg. Ik denk nog niet aan stoppen. Als ik voel dat het niet meer gaat, kap ik meteen, maar voorlopig heb ik er nog te veel plezier in." (SJH)