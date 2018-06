"Denemarken te afhankelijk van Eriksen" 11 juni 2018

Laudrup schat ook de kansen van Denemarken in. "We hebben geluk dat we in een gunstige groep zitten. Peru en Australië moeten we aankunnen, Frankrijk wordt moeilijk. We hebben één groot probleem. Zonder Christian Eriksen zijn we een 'gewoon' ploegje. Hij is het hart van onze ploeg, we zijn te afhankelijk van hem. Het is de eerste keer dat één speler zo belangrijk is in onze ploeg. Er ligt te veel druk op Eriksen. Niemand kan hem vervangen als hij niet meespeelt, dan zie je de energie uit de ploeg gaan. Bovendien: wie gaat de goals maken? (lacht) Mogen we Lukaku anders even lenen? En toch... We zullen moeilijk te kloppen zijn en een goed toernooi spelen. Maar de tweede ronde wordt - denk ik - ons eindstation." (FDZ)

