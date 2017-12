'Den John' kop van Jut in Britse tabloids na verloren rechtszaak 00u00 0

Dat Astrid Coppens de rechtszaak tegen haar ex-man John Bryan won, ging ook in Groot-Brittannië niet onopgemerkt voorbij. Bryan is bij de Britten vooral bekend als ex-minnaar van Sarah Ferguson, die ooit met prins Andrew was getrouwd. John en 'Fergie' haalden in 1992 wereldwijd de voorpagina's met een foto waarop hij aan haar tenen likt tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Het schandaal leidde uiteindelijk tot de scheiding van het prinselijk koppel. Nu is 'den John' opnieuw kop van Jut in de Britse tabloids. "Fergies tenenzuigende ex-minnaar moet 850.000 euro na verloren rechtszaak tegen ex", kopte de 'Daily Mail', één van de grootste kranten van het land. Dat Bryan nu zelf in verlegenheid is gebracht, kunnen de Britten wel smaken. "Gerechtigheid is eindelijk geschied", klinkt het nog. Astrid zelf wordt trouwens omschreven als "een bloedmooie Belgische violiste, zangeres en model". (MVO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee