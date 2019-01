"Delhaize koopt Sint-Annakerk in de solden" 30 januari 2019

De Gentse Sint-Annakerk, waar Delhaize een supermarkt van wil maken, wordt voor 500.000 euro verkocht, ofwel voor 30.000 euro per jaar in erfpacht gegeven. "En dat terwijl ze geschat werd op 1 tot 1,2 miljoen euro", aldus PVDA gisteravond op de gemeenteraad. "Voor een half miljoen koop je in Gent nog geen herenhuis. Delhaize heeft de kerk duidelijk in de solden gekocht."