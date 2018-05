...Dejaegere en Rosted geschorst na rood 11 mei 2018

00u00 0

Brecht Dejaegere sukkelde met hinder in een pees, maar raakte uiteindelijk toch speelklaar voor de match op Racing Genk. Dejaegere startte in de basis en voetbalde goed, maar nog voor de eerste helft halfweg was, kreeg hij geel voor een overtreding op Trossard. Zo was hij meteen geschorst voor de match tegen Anderlecht, maar in de slotfase kreeg hij nog een tweede keer geel. Ook Rosted moest voortijdig naar de kant met twee gele kaarten en is eveneens geschorst tegen paars-wit. (RN)