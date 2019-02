"Deelname finaleweek Davis Cup hangt van mijn seizoen af" Goffin 08 februari 2019

De vroegtijdige nederlaag in Montpellier kwam hard aan bij David Goffin. Om zijn programma niet te overladen, verzaakte hij vorig weekend ook aan de Davis Cup-ontmoeting in Brazilië, maar Goffin wilde de onthoofde Belgische ploeg - die ook zonder Steve Darcis en Ruben Bemelmans aantrad - wel lof toezwaaien bij de stunt zich te plaatsen voor het finaleweekend in november. "Ik heb dat duel op televisie gevolgd. Het was een zeer mooie ontmoeting tegen Brazilië. De Belgen zijn gegroeid in de wedstrijd. Maar ik ben ook maar voor de helft verbaasd, omdat ik wist dat ze dit konden. Kimmer Coppejans kan in die omstandigheden goed presteren. Hij won onder een hoge druk twee goeie matchen. En Sander Gillé en Joran Vliegen zorgden voor een mooie verrassing in het dubbel tegen een topduo als Melo-Soares. Ik was heel tevreden dat België zich geplaatst heeft voor de eindfase." Goffin hoedde zich wel om al uitspraken te doen of hij zich nu wél beschikbaar zou stellen in de nieuwe formule voor de finaleweek in november. "Dat weet ik nog niet. Dat is nog heel ver weg. We zullen zien hoe mijn seizoen draait en hoe ik me tegen dan voel. Dan nemen we de beslissing die we moeten nemen." (BF)

