"Deed niets verkeerds"

Wow, wat was dát allemaal met Jasper Philipsen in de slotfase van de Scheldeprijs? Op een vijfhonderdtal meter van de finish incasseerde hij enkele 'tikjes' van de Deen Michael Mørkøv. En aan de finish kreeg hij, tot twee keer toe, de volle laag van Bert Van Lerberghe. De West-Vlaamse beer van Cofidis verweet Philipsen onsportief spurtgedrag. En liet zijn ongenoegen daarbij de vrije loop. "Ik heb nochtans niet het gevoel dat ik iets verkeerds deed", reageerde Philipsen rustig. "Ik zat niet zo goed gepositioneerd. Gelukkig schoot Roberto Ferrari me ter hulp. In de voorlaatste bocht kwam hij helemaal naar voren gereden en nam hij me mee. Waardoor ik uiteindelijk toch in stelling werd gebracht. De laatste bocht draaien we binnenkant in. Wellicht hadden ook Bert en zijn team die intentie. Maar meer dan gewoon mijn ploegmaat volgen en een goeie positie kiezen, doe ik niet. Ik had zeker niet de bedoeling om iemand te hinderen. Zijn reactie is er dan ook over, vind ik. Vermoedelijk speelde de frustratie wat op."

