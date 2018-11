"Deal met Veljkovic is hallucinant" Advocaat van Bayat 21 november 2018

Jean-Philippe Mayence, advocaat van makelaar Mogi Bayat, noemt de deal met spijtoptant Dejan Veljkovic "hallucinant". "Onze eerlijkheid lijkt in ons nadeel uit te draaien", stelt Mayence, die meent dat zijn cliënt de afgelopen weken goed meewerkte tijdens alle verhoren, maar desondanks geviseerd wordt door het federaal parket en de media. "Er verschijnen verhalen over onze cliënt en bepaalde transfers die vol onwaarheden zitten", klinkt het. "Die verhalen bevatten blijkbaar elementen uit het dossier dat wij in de aanloop naar de raadkamer volgende dinsdag nog niet eens konden inkijken, laat staan dat ze al gecontroleerd werden bij onze cliënt. Je kan je dan afvragen hoe dit in de media geraakt is", zegt Mayence, doelend op bewuste lekken vanuit het gerecht.

