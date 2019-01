'De Zonnebloemen' van Van Gogh zes weken out voor restauratie 12 januari 2019

Wie de iconische gele zonnebloemen in het Amsterdamse Van Gogh Museum wil bewonderen, zal zes weken geduld moeten hebben. Het schilderij wordt gerestaureerd en verhuist daarvoor tijdelijk naar een atelier. Vanaf 22 februari zal 'De Zonnebloemen' van Vincent Van Gogh weer op zijn vertrouwde plekje hangen in het museum in Amsterdam. Het doek dateert van 1889, een jaar voor de schilder overleed.

