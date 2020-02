Exclusief voor abonnees 'De zaak Alzheimer' krijgt Engelstalige remake 21 februari 2020

De Vlaamse kaskraker 'De zaak Alzheimer' uit 2003 krijgt met 'Memory' een Engelstalige remake. De hoofdrol van huurmoordenaar gaat naar de Noord-Ierse acteur Liam Neeson (67). In de originele versie speelde Jan Decleir dat personage. De regie is in handen van de Nieuw-Zeelandse Martin Campbell, die eerder naam maakte met de Bond-films 'Goldeneye' en 'Casino Royale'. Dario Scardapane staat in voor het scenario van 'Memory'. De productie start in augustus. 'De zaak Alzheimer' was de derde bioscoopfilm van Erik Van Looy en een verfilming van het gelijknamige boek van wijlen Jef Geeraerts. Meer dan 750.000 mensen zagen de film in de cinema.

