Exclusief voor abonnees "De wonde kan nu genezen" Waasland-Beveren 11 juli 2019

00u00 0

Waasland-Beveren is gisteren opnieuw vrijgesproken in het voetbalschandaal. Het BAS bevestigde de vrijspraak die eerder werd uitgesproken door de geschillencommissie Hoger Beroep van het Betaald Voetbal. "Dat we als club en als mensen vrijgesproken zijn van poging tot matchfixing is het allerbelangrijkste", reageert voorzitter Dirk Huyck. "Deze club en haar bestuur hebben altijd correct gehandeld. De wonde kan nu genezen, het is nu aan ons om ons snel op te richten. Ik wil graag alle sponsors en supporters oproepen om opnieuw de schouders onder deze club te zetten en hun trouw te tonen." Waasland-Beveren kon door de rechtszaak nog geen enkele transfer doen. Dat gaat nu allicht snel veranderen. "We zijn tevreden dat we eindelijk als club voort kunnen werken", besluit Huyck. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis