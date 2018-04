"De Wilde was één van compleetste" Munaron 13 april 2018

Wat Jacky Munaron betreft heeft Courtois zijn gelijke niet. "Thibaut is voor mij de onbetwiste nummer één. Op jonge leeftijd maakte hij RC Genk al kampioen, ik weet nog dat hij toen beslissend was tegen Standard. Hij toonde toen al een geweldige mentaliteit, hij had toen al présence. Het is niet voor niets dat hij zich daarna incontournabel heeft gemaakt bij Atlético en Chelsea. Mignolet toonde ook in zijn Belgische periode al grote kwaliteiten. Hij volgde dezelfde route als Courtois, naar een moeilijke competitie voor een keeper. Hij heeft het internationaal gemaakt, ik vind dat hij op dit moment niet correct behandeld wordt bij Liverpool. Als je Simon nodig hebt bij de nationale ploeg, staat hij er ook altijd."

