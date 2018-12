"De Wever is controle kwijt" Louis Tobback 10 december 2018

Vorige week zei Louis Tobback (sp.a) het al: "De regering kán dit niet overleven." Gisteren volgde de Leuvense burgemeester de ontwikkelingen vanuit Amsterdam: "Ik had nog maar pas mijn rug gedraaid of ze was gevallen", klinkt het lachend aan de telefoon. "Ik heb op het nieuws gehoord dat De Wever verwees naar Nederland om te tonen dat ze daar wel van goede wil zijn geweest. Maar in Nederland hebben ze een inlegvelletje (een verklarende nota, red.) geproduceerd. De anderen waren daar in België ook toe bereid, maar De Wever wilde er zelf niet van weten."

