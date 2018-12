"De toekomst lacht ons toe" Technisch directeur Adam Commens 19 december 2018

Hij is ondertussen al wel wat gewoon, Adam Commens (42). Brons als middenvelder van de Kookaburras (Australisch nationaal hockeyteam) in Sydney 2000. Zilver als High Performance Coach van de Red Lions in Rio 2016. Maar wéreldkampioen? "Zeer speciaal, bijna surrealistisch", vindt hij het. "Zeker als je weet welke weg deze ploeg sinds het begin van deze eeuw heeft afgelegd. Jongens die tien jaar geleden hun eerste stappen zetten bij de jeugd, zijn uitgegroeid tot de absolute sterren. Deel mogen uitmaken van dit project, maakt me extreem trots."

