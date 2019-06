Exclusief voor abonnees "De toekomst? Een feestje!" Mignolet viert met concurrent Alisson 03 juni 2019

00u00 0

Een bromance tussen keepers. Simon Mignolet snelde na het laatste fluitsignaal meteen naar concurrent Alisson - sneller hebben we hem zelden zien lopen. Die Champions League-medaille pakt niemand hem nog af, ook al speelde hij geen seconde. Mignolet kreeg vooral lof voor de manier waarop hij Alisson pusht op training en zijn positieve ingesteldheid. Hij was de eerste cheerleader. "Het is moeilijk om dit te beseffen", zei hij. "We hebben met Liverpool de Champions League gewonnen, man. Wat de toekomst brengt voor mij? Eerst een stevig feestje." (KTH)