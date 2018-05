"De tocht naar glorie is begonnen" Neymar 29 mei 2018

De Braziliaanse selectie is gisteren in Londen gearriveerd. Op het oefencomplex van Tottenham bereiden bondscoach Tite en zijn manschappen het WK voor. Voorlopig is de Braziliaanse selectie twintig man sterk, onder hen ook Neymar die nog steeds revalideert van zijn enkelblessure. Voor het vertrek vanuit Rio de Janeiro bracht de superster nog een bezoekje aan de WK-trofee, waarvan de Brazilianen al vijf exemplaren hebben. Bovenstaande foto voorzag hij van een passende tekst: "De tocht is begonnen. Ik zal je ontmoeten. Ik weet dat ik op moeilijkheden zal botsen, maar ik zal het onmogelijke doen om jou in mijn handen te kunnen houden. Op naar glorie, op naar nummer zes!"

