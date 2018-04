"De strafschop? En dat blok van Seck dan?" Mazzu 14 april 2018

Felice Mazzu jongleert tegenwoordig met zijn opstellingen en veldbezettingen - meer dan we van hem gewoon zijn. Een eerste zege sinds 19 januari leverde dat echter niet op. "Jammer dat we er niet in geslaagd zijn die 2-0 vast te houden, maar ik onthou toch vooral twee positieve punten: we hebben ons eerste punt in PO 1 veroverd én we hebben twee keer gescoord tegen de tot nu beste ploeg die hier op Charleroi aantrad. Ik veronderstel dat er zal worden nagepraat over onze penalty omdat het nu eenmaal hét thema van de week is. Wie van oordeel is dat het geen strafschop was en dat we het openingsdoelpunt cadeau kregen, wil ik erop wijzen dat Seck 2-1 maakte na een niet toegelaten blok op Dessoleil. Trouwens, in de tweede helft zette Genk opnieuw een blok op Dessoleil en dan heeft de ref wel ingegrepen." (AR)

