'De stoel' komt naar kijkers toe

18 juni 2020

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf maandag 29 juni keert 'De stoel' terug, elke avond na 'Het journaal' op Eén. Bijzondere tijden vragen echter om een bijzondere aanpak: deze zomer komt de beroemdste stoel van Vlaanderen daarom naar de kijkers toe in plaats van andersom. Net als vroeger krijgen ze beelden te zien van waar hij staat. Maar wie de locatie herkent, hoeft zich niet naar daar te reppen met het juiste voorwerp. Kijkers die binnen een straal van tien kilometer wonen, kunnen via één.be doorgeven in welke gemeente de stoel staat. Wie juist heeft geraden, kan nog diezelfde avond bezoek krijgen van de reportageploeg en met het spel een cheque van Vlaanderen Vakantieland voor een vakantie in eigen land winnen.

