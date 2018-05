'De Stoel' keert pas op 14 juli terug 29 mei 2018

Hij is al afgestoft, maar toch zal de klassieke strandstoel van het populaire Eén-programma 'De Stoel' nog een tijdje werkloos blijven. Pas op zaterdag 14 juli, een dag voor de finale van het WK voetbal, wordt de zoektocht naar 's lands bekendste zitmeubel opnieuw opgestart. Net als vorig jaar wordt 'De Stoel' een kort en zelfstandig zomerprogramma. Traditiegetrouw krijgen de kijkers een locatie ergens in Vlaanderen te zien. Wie het snelst de strandstoel kan bereiken die daar is opgesteld, wint een reis naar een vakantiebestemming. Op Radio 2 wordt elke voormiddag een tip gegeven die verwijst naar de locatie. (MC)

