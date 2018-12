"De sleutel? Strafcorners" Ex-international Leroy 15 december 2018

00u00 0

Manu Leroy, ex-hockeydoelman en cocommentator bij Play Sports, verwacht een Engelse burcht. "Ze zullen defensief en met een stug blok aantreden, het tempo willen breken en rekenen op de counter. De Red Lions krijgen zo het initiatief in de schoot geworpen. Het wordt belangrijk om geduldig te blijven en de weinige kansen te benutten." De sleutel tot succes: de strafcorners. "Tegen Duitsland scoorden we slechts één van de negen strafcorners. Die efficiëntie moet omhoog. En natuurlijk helpt een vroege goal ook, want dan valt het Engelse plannetje in duigen. België is immers één van de meest ervaren WK-ploegen. Een match doodmaken na een snelle voorsprong zou dus geen probleem mogen zijn." (GVS)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN