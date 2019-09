Exclusief voor abonnees "De schuld ligt bij de spelers" Dewaest en co in zak en as 18 september 2019

00u00 0

De Genkspelers verlieten de Red Bull Arena één na één met de kop diep in de schouders. Op zoek naar verklaringen, een totale desillusie rijker. Sébastien Dewaest zocht naar redenen waarom het zo hard misging. "De ontgoocheling is groot", sprak de kapitein van KRC. "Salzburg heeft ons getoond hoe hoog de lat in de Champions League ligt. Onze tweede helft was iets beter qua agressiviteit en mentaliteit, maar in de eerste hebben we de goals gewoon weggegeven, ikzelf incluis. We kunnen niet anders dan ons allemaal in vraag stellen. De coach had ons op de kracht van Salzburg gewezen. We moesten het centraal dichthouden, maar slaagden daar hoegenaamd niet in. Doordat we in eerste instantie zelf gingen pressen, kwamen er veel te veel ruimtes tussen de linies. De schuld ligt bij de spelers. De staf moet niet met de vinger gewezen worden. Als dit al een tegenstander van hoog niveau was, dan weet je hoe hard we moeten gaan werken als straks ook Napoli en Liverpool ons pad nog kruisen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis