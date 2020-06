Exclusief voor abonnees "De rust van de Puyenbroeck-vijvers" Zonnige groetjes uit... België | Acteur Carry Goossens (67) woont in Wachtebeke 13 juni 2020

"Door het coronavirus heb ik de hele zomer geen werk, dus ik ben van plan om met mijn vrouw en de beestjes in eigen land op ontdekking te gaan. Wij wonen in Wachtebeke, waar Waasland en Meetjesland aan elkaar grenzen. Een bezoekje aan Provinciaal Domein Puyenbroeck, bekend van Music For Life, kan ik alleen maar aanraden . Een prachtig terrein met veel groen en enorme vijvers. Ideaal om te ontspannen."

