'De Ronde tegen Corona': check hier wanneer onze helikopter zondag boven jouw gemeente vliegt

04 april 2020

Nu zondag vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona. Op de dag dat Vlaanderens mooiste jammer genoeg niet gereden kan worden, sturen wij een helikopter in de lucht die de verbondenheid tussen alle inwoners filmt. Op HLN kan je van 's morgens de helikopter op de seconde volgen en voel je hem als het ware naderen tot in jouw gemeente. Op VTM voorzien Koen Wauters en Freek Braeckman in de namiddag de beelden van commentaar. Kijk nu zondag 5 april, live op HLN vanaf 11u en op VTM vanaf 13u40. Als je zelf - vanuit jouw kot uiteraard - een teken van verbondenheid wil tonen, klik dan hier en stuur jouw voorstel, liefst met video of foto, zodat iedereen kan zien wat jouw boodschap is.



Wat gebeurt er precies?

Morgen vertrekt er om 11u een helikopter aan de startplaats van de Ronde Van Vlaanderen in Antwerpen. Die maakt zes uur lang hartverwarmende beelden in alle Vlaamse provincies. Vlaanderens Mooiste kan niet doorgaan, maar ‘De Ronde tegen Corona’ toont het beste van Vlaanderen en steekt iedereen een hart onder de riem.

Hoe kan ik zelf in beeld komen?

Door vooral ‘in je kot te blijven’ en van daaruit ook een teken te geven dat we samen het coronavirus zullen verslaan. Iedereen kan meewerken aan de bijzondere live-opname door een foto of video in te sturen via HLN.be/ronde. Zo maak je kans om de helikopter ook boven jouw huis of werkplek te zien vliegen.

Hoe kan je de vlucht volgen?

De helikoptervlucht kan je integraal volgen op HLN.be, van 11u tot 17u. Qmusic-dj Vincent Fierens zal vanuit de helikopter de vlucht over Vlaanderen van commentaar voorzien. Alle hoogtepunten en reacties worden nauwgezet bijgehouden. Vanaf 13u40 kan je ook op afstemmen op VTM om de helikopter op de voet te volgen.

Hoe weet ik wanneer de helikopter in mijn buurt is?

Op HLN.be kan je via een kaart live de vlucht van de helikopter tot op de minuut checken en kijken wanneer die bij jou in de buurt passeert. De uren die je hieronder kan lezen, zijn richturen - het kan altijd dat we wat vertraging oplopen onderweg. Op de pagina van jouw gemeente op HLN.be kom je te weten welk beeldmateriaal in jouw buurt werd opgenomen.

Krijg ik enkel luchtbeelden te zien?

Neen, ‘De Ronde tegen Corona’ is ook een studioprogramma dat wordt gepresenteerd door Koen Wauters en Freek Braeckman vanuit de #blijfinuwkot-studio op de Medialaan. Zij spreken van daaruit met heel veel warme bekende en onbekende Vlamingen.

Krijgen we tijdens deze ronde ook renners te zien?

Renners moeten net als iedereen in hun kot blijven, tenzij ze individueel gaan fietsen uiteraard. Maar ‘De Ronde tegen Corona’ vergeet Vlaanderens Mooiste niet: blikvangers uit het parcours zullen niet ontbreken.

Mag ik in groep een boodschap brengen?

Het is absoluut niét de bedoeling om samen te scholen. Blijf dus alsjeblieft thuis, en maak een boodschap in je tuin, op je dak, op je oprit...

Op je werkplek kunnen boodschappen in groep wel, als iedereen daarbij uiteraard de nodige afstand houdt.