"De regering is verongelijkt dat haar zomerakkoord niet op applaus wordt onthaald. Wat had ze verwacht? Een welverdiende 8 voor begroting, een 9 voor Arco en een 10 voor haar arbeidsdeal?" ONZE OPINIE Jan Segers

26 juli 2018

Is there life on Mars? Of daar leven is, weet niemand, maar vloeibaar water is er alleszins. Dat weten we sinds gisteren. Wat zou een nietige aardbewoner zich op zo'n dag druk maken over punten en komma's in het zomerakkoord van de regering-Michel? En toch. Die regering toonde zich gisteren verbaasd en verongelijkt over de koele ontvangst van dat akkoord in de Vlaamse media. Wat had ze verwacht dan? Een welverdiende 8 voor haar begroting? Een dikke 9 voor Arco? De perfecte 10 voor haar arbeidsdeal? Ovationeel applaus? Daar zijn de lakeien van de Wetstraat voor.

Niet ernstig te nemen

Wie kritische kanttekeningen plaatst bij de geloofwaardigheid van het zomerakkoord, heet onevenwichtig te berichten of leugenachtig oppositie te voeren, zoals socialisten en groenen gisteren te horen kregen in de Kamer. De regering-Michel verdedigde daar het onverdedigbare: haar begroting. Die valt niet ernstig te nemen. Nu niet en eigenlijk al niet sinds dag één van deze regering, toen op Begroting een nitwit als Hervé Jamar werd gezet. Zijn opvolgster Sophie Wilmès is van een ander kaliber, maar zij is de gevangene van vier coalitiepartners die het geen bal kan schelen hoeveel schulden ze doorschuiven naar hun eigen nageslacht. Amper vijf jaar geleden, in 2013, was het de bedoeling om de begroting tegen 2015 in evenwicht te brengen. Weggehoond werd Laurette Onkelinx door N-VA toen ze dat onhaalbaar noemde en pleitte voor een jaartje uitstel. Maar anderhalf jaar later zou diezelfde N-VA, nu als regerende partij, dat evenwicht zelf opschuiven van 2016 naar 2018, 2019 en 2020 - en zelfs dat gaat niet lukken. Ben je onredelijk als je dat opmerkt?

Gênant

Citaat: "Het Arco-akkoord neemt de onzekerheid weg bij de coöperanten." Was getekend: vicepremier Kris Peeters. De inkt van zijn communiqué was niet eens droog of mevrouw Vestager, de schikgodin van de Europese Commissie, floot hem terug. Ja, Europa zal die deal nauwlettend onderzoeken en nee, het is niet evident dat ze die goedkeurt. Hoezo dan, onzekerheid weggenomen? Hoe dan ook blijft de intentie om beleggers te vergoeden voor hun verliezen iets wat je aan belastingbetalers niet uitgelegd krijgt. Dat N-VA daarin meegaat - schoorvoetend, maar toch - is ontluisterend voor die partij. Bijna even gênant als het zitje van kleinzoon Frère bij de Nationale Bank. Ben je pretentieus als je dat aanstipt?

Schone schijn

En dan is er de arbeidsdeal, het meesterstuk van dit zomerakkoord. 28 maatregelen neemt de regering om meer werklozen aan het werk te krijgen. Kwantiteit gaat in dezen boven kwaliteit. Is ze wel zeker, die regering, dat de vuurkracht van die 28 maatregelen ver genoeg reikt om 12.500 extra mensen aan de slag te helpen? Ja, de leeftijd voor brugpensioen wordt opgetrokken naar 59 en 60 jaar. Maar meer dan de uitvoering van het regeerakkoord is dat niet. Onderweg had die regering zich door de sociale partners laten rollen om de leeftijd op 56 te houden. Dat wordt nu rechtgezet, zij het te laat - zie Carrefour. Applaus? Te veel eer. Idem voor de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Een hogere uitkering in het eerste halfjaar, een snel dalende daarna: het is een symbolische toegift van de christelijke vakbondsman Kris Peeters. Maar hoe ingrijpend die aanpassing wordt en of ze enig effect zal hebben? Daar beslist Peeters zelf over in november, na de gemeenteraadsverkiezingen. Haalt het dus iets uit, allemaal? De vraag dringt zich op, maar wie ze stelt, heet azijn te pissen.

Keeping up appearances, dat doet deze regering in haar nadagen. Schone schijn is het. Meer niet.