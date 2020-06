Exclusief voor abonnees "De Plus drie jaar naar Ineos" 19 juni 2020

Laurens De Plus (24) kan dan door een heupblessure niet trainen, dat wil niet zeggen dat hij stilzit. Er ligt voor hem blijkbaar een contract van drie jaar klaar bij Team Ineos, het team van Egan Bernal, Geraint Thomas en - voorlopig nog - Chris Froome. Dat meldt Wielerflits, een gespecialiseerde website. De Plus kan bij Ineos de meesterknecht worden van de Colombiaanse Tourwinnaar Bernal. De Plus is 24, Bernal 23: bijna leeftijdsgenoten. Als Dave Brailsford, de grote baas bij Ineos, inderdaad een contract voor De Plus heeft, kiest ook hij voor verjonging in zijn ploeg.

