"De 'plage' over de hele lengte van het zwembad is bijzonder"

Antwerpen - Lichtaart - 749.000 euro 29 juni 2019

Je hoeft maar in je eigen buurt rond te kijken om te zien dat de meeste huizen een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Hun architectuur is zo aan een bepaalde periode gebonden dat ze, zodra die gepasseerd is, al snel een beetje gedateerd ogen. Deze villa vormt daar voor mij een uitzondering op. Hij dateert uit 2004 en is tijdloos door de combinatie van zowel klassieke als moderne elementen: een schilddak met leien, bogen en zuilen, veel en grote ramen... Zelfs het interieur kan nog lang mee, want alles is stijlvol ingericht en zeer verzorgd. De op maat gemaakte kasten en de op elkaar afgestemde kleuren tonen dat de afwerking tot in de puntjes gebeurde.

