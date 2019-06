Exclusief voor abonnees "De Nations League? Trofee zonder betekenis" 08 juni 2019

Dat Portugal en Nederland zondag de finale van de Nations League spelen? KDB doesn't care. "Ik weet zelfs niet of ik ga kijken. Had ik liever die finale gespeeld? Waarschijnlijk wel. Heeft die trofee veel betekenis? Nee. Uiteindelijk is de Nations League geen echt toernooi dat je wint. Het vervangt gewoon de vriendschappelijke interlands. Voorts kan ik er moeilijk veel over zeggen, want ik heb niet eens meegespeeld in de Nations League. Iedereen weet dat het in één wedstrijd fout gelopen is (doelt op de 5-2 in Zwitserland, red.), maar ik was daar niet." (NP)