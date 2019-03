"De Muur was er te veel aan" Van Aert (13de) 04 maart 2019

Wout van Aert (24) reed zaterdag zijn eerste koers in de trui van Jumbo-Visma. De drievoudige wereldkampioen in het veld kon zich een paar keer tonen tijdens de Omloop, maar de échte finale kleuren zat er niet in. "Soms is de verklaring simpel: om echt mee te spelen waren mijn benen net niet goed genoeg", aldus Van Aert, die dertiende werd op zo'n halve minuut van Stybar. "Een enorme verrassing is dat ook niet. Dit was mijn eerste koers en eigenlijk ben ik wel tevreden. Ik kon nog sprinten om een ereplaats en ben toch relatief lang bij de sterke mannen kunnen blijven. Op de Berendries kreeg ik het moeilijk en vooral de Muur was er net te veel aan. Maar ik ben zeker niet teleurgesteld. Bovendien zag ik een sterke Jumbo-ploeg. De val van Teunissen was jammer, anders zaten we diep in de koers nog met drie ploegmaats voorin."

