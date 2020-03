Exclusief voor abonnees 'De Mol' stuurt opnieuw een man naar huis 16 maart 2020

00u00 0

Na de sympathieke Gilles heeft gisteren alweer een man 'De Mol' moeten verlaten. Opnieuw was het een verrassende exit, want Bruno, de 50-jarige technisch directeur uit Vosselaar, leek het spel onder controle te hebben. Al had hij de pech dat hij samen met Alina werd uitgestuurd om het 'trappenspel' in het dorpje Vradeto te spelen, waarbij hij de andere kandidaten niet kon beoordelen. Ook bij de grote trouwproef kon hij nauwelijks extra informatie binnenhalen. Bruno zette naar eigen zeggen in op Alina en Laure, wat hem dus zijn eliminatie kostte.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis