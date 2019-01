'De Mol' stopt als hulppriester 05 januari 2019

Pieter Delanoy, de Brugse priester die in Vlaanderen wereldberoemd werd als 'De Mol, stopt als hulppriester van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek. Dat heeft hij via mail laten weten aan zijn parochianen. "Ik wil dit jaar doctoreren. Die ambitie valt moeilijk te combineren met het ambt als hulppriester. Ik blijf immers ook leraar en priester in het Sint-Lodewijkscollege van Brugge." Delanoy, die in onze eindejaarsreeks opbiechtte zich altijd al vragen te stellen bij het celibaat, gooit de kap dus niet over de haag. We kregen hem gisteren niet te pakken voor een reactie.

