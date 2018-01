'De Mol' enkele weken uitgesteld, clash met 'Blind Getrouwd' vermeden 00u00 0

Kijkers zullen komend voorjaar niet moeten kiezen tussen de finale van 'De Mol' en die van 'Blind Getrouwd'. Vorig jaar stonden beide kijkcijferkanonnen wél nog pal tegenover elkaar geprogrammeerd op maandagavond. Maar VIER laat 'De Mol' nu pas enkele weken later los, wellicht vanaf maart. Volgens VIER heeft dat alles te maken met de complexe montage. De tien deelnemers zaten eind vorig jaar nog in Mexico, en het programma raakt blijkbaar niet op tijd af. De nieuwe reeks van 'Blind Getrouwd', dit keer met vijf koppels die zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien in het huwelijk treden, start op VTM op maandag 29 januari. Het programma zal beginnen met een extra lange aflevering. (MC)

