"De mayonaise tussen trainer en spelers pakt" Stefaan Desmet - TSC Proven 14 augustus 2018

derde provinciale a

TSC Proven wordt door een aantal tegenstander als outsider naar voren geschoven. Terecht? "Laat onze concurrenten maar zeggen en denken wat ze willen", aldus Stefaan Desmet. "Volgens mij is Westrozebeke de torenhoge titelkandidaat. Vorig seizoen eindigden we op de zesde plaats. Als we op het einde van de rit in de top vijf kunnen eindigen, zal ik een tevreden voorzitter zijn. Als die topvijfplaats gekoppeld kan worden aan een eindrondeticket dan is ons seizoen helemaal geslaagd. Met Pecqueux trokken we een ervaren speler aan. Hij wordt ontgetwijfeld het verlengstuk van onze trainer op het veld. Hoe we die trainer, Robby Woodruff, hebben gestrikt? Via connecties van een bestuurslid. Ik heb in de voorbije voorbereidingsmaand het gevoel dat de mayonaise tussen de spelersgroep en Woodruff pakt. Echter, wat telt is 2 september. Dan openen we de competitie in en tegen Vleteren. Meteen een derby tegen de verrassende promovendus. We zullen hen niet mogen onderschatten." (BPW)

