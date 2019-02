"De Ligt, De Jong... Toon het nú" Walter Meeuws • Eén seizoen speler bij Ajax 13 februari 2019

00u00 0

"Ajax gaat er staan. Daar ben ik zeker van, want voor hen is het een droom om twee keer tegen Real te spelen. Bij de loting noemde iedereen ze zelfs favoriet na hun knappe prestaties tegen onder meer Bayern. Real was daarentegen op de sukkel. (lacht) Alleen is die situatie intussen helemaal omgekeerd. Toch geef ik mijn ex-club een kans, het wordt een open strijd. Mits een écht goeie dag is Ajax in staat om Real Madrid kloppen. Ze beschikken over aanvallend talent, een prima middenveld en bij een optimale concentratie kunnen ze ook verdedigen. De Ligt, De Jong (hij is fit verklaard, red.) en Neres... Nú moeten jullie het tonen. Ik hoop alvast van harte dat Ajax stunt." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ajax

sport

sportdiscipline

voetbal

Real