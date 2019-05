Exclusief voor abonnees "De les goed opgepikt" Ex-coach Marc De Hous over Flipkens 28 mei 2019

Marc De Hous is vol lof over de lange carrière van Kirsten Flipkens. Hij coachte haar tussen 2006 en 2008 en porde toen haar werkattitude aan. "Kirsten had altijd talent, maar ze is wat later rijp geworden. Ze heeft de les goed opgepikt dat ze haar lichaam goed moest verzorgen om het lang uit te zingen. Nu kan je alleen maar vaststellen dat ze haar carrière goed uitgebouwd heeft. Chapeau. De top tien was iets te hoog gegrepen, maar ze is er toch heel dichtbij geweest. Ze heeft haar talent en vrij uniek spel met veel touch, slice en drops ten volle benut."

