"De leeuwenvlaggen waren op" 28 mei 2019

Geen leeuwenvlaggen bij Vlaams Belang op verkiezingsavond en er werd ook geen Vlaamse Leeuw gezongen. Nog een weldoordachte stijlbreuk? Wil het Belang af van die symbolen? Volgens de partij zelf niet. "De vlaggen waren gewoon op - we hadden er letterlijk niet één meer liggen - en in alle euforie zijn we 'De Vlaamse Leeuw' gewoon vergeten te zingen", zegt Bart Claes van de communicatiedienst. "Dan hebben we maar meegezongen met de tv, toen het lied klonk op de bijeenkomst van N-VA. Dat klinkt misschien niet geloofwaardig voor een partij die haar communicatie zo goed heeft voorbereid, maar het was echt zo. Er komt zelfs een campagne aan waarin die Vlaamse Leeuw opnieuw prominent aanwezig is." Een nieuwe vlaggencampagne? "Er zijn vlaggen besteld, ja." (SVB)

