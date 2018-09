'De Krieke bij Nele' opent opnieuw de deuren 03 september 2018

Nele Aelter (39) uit Diksmuide heeft de kruidenierszaak 'De Krieke bij Nele' in Woumen heropend. In het weekend krijgt ze de hulp van haar man Tom Vlaemynck die beroepshalve zelfstandig dakwerker is.

