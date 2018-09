"De kathedraal maakt me emotioneel" De Wever countert De Backer 03 september 2018

Bart De Wever (N-VA) gaf geen krimp na de stevige uithaal van coalitiepartner Philippe De Backer (Open Vld) in 'Le Soir'. De liberale lijsttrekker in Antwerpen had hem "emotioneel ongeschikt" genoemd om burgemeester te zijn van zo'n diverse stad. De Wever speelde het subtiel, toen hij zaterdagavond aftelde naar de lancering van de nieuwe ledverlichting voor de Antwerpse kathedraal (foto): "Dát maakt me emotioneel. Jarenlang heb ik naar dit moment uitgekeken. Ik geef toe dat ik zenuwachtig ben. De toren staat voor wie we als Antwerpenaren zijn. De toren is van ons."

