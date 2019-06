Exclusief voor abonnees "De herinneringen komen weer boven" Merckx krijgt 'zijn' boek 17 juni 2019

00u00 0

Geen Merckx-viering zonder fotoboek van Tonny Strouken. Het was de goede vriend van 'De Kannibaal' die hem gisteren onder het Brusselse Atomium het eerste exemplaar van '50 jaar Merckx. Jubileum van een Tourlegende' overhandigde. Een vroeg verjaardagscadeau voor Merckx, die vandaag 74 wordt. De vijfvoudige Tourwinnaar glunderde met het collector's item dat ter ere van de vijftigste verjaardag van zijn eerste Tourzege wordt uitgegeven in samenwerking met 'Het Laatste Nieuws' - met 88 exclusieve foto's van Strouken en interviews met Merckx' belangrijkste rivalen. "Als je die foto's bekijkt... Het is een mooie herinnering natuurlijk. Dat zijn prachtige dingen die weer tevoorschijn komen", zei Merckx, die al uitkijkt naar de Tourstart op 6 juli in Brussel. "Die komt dichterbij en het zal een prachtig moment worden. Het is een mooi eerbetoon waar ik fier op ben. Het is ook nog eens de verjaardag van de 100ste gele trui en het is van 1958 geleden dat de Tour nog in Brussel van start ging. Het wordt dus een groot evenement." (YP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis