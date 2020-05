Exclusief voor abonnees "De helft mag komen. Meer lukt echt niet" Jo Beelen Sint-Pieterscollege Leuven 1.100 scholieren 25 mei 2020

Het Sint-Pieterscollege in Leuven heeft 1.100 scholieren. Het kostte directeur Jo Beelen naar eigen zeggen een paar slapeloze nachten om het uitgerekend en georganiseerd te krijgen maar vanaf 2 juni zullen er, boven op de 155 die al terug waren gekeerd op 15 mei, zo'n 360 opnieuw naar school kunnen. Het gaat dan om de tweede- en vierdejaars secundair. "Dat is de helft van de normale bezetting", zegt Beelen. "Ze worden opgesplitst in groepjes van tien en zullen allemaal twee halve dagen naar school komen. Nog meer jongeren verwelkomen, zoals de minister wil, dat lijkt een utopie. Scholieren van het eerste, derde en vijfde jaar middelbaar keren wellicht niet meer terug voor lessen dit schooljaar. Met de huidige maatregelen is dit niet mogelijk. Toch laten we de deur nog wat open. Mochten de maatregelen versoepeld worden, dan kunnen we misschien allemaal samen het schooljaar nog afsluiten." (JSL)

