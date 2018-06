"De grootste ster is niet Neymar, maar de bondscoach" Brazilië Fabio Aleixo, 'Folha de S. Paulo' 12 juni 2018

Opnieuw een ploeg

"De grootste ster van het Braziliaanse elftal is voor mij niet Neymar of een andere speler, maar wel de bondscoach. Tite maakte van een bende individuen opnieuw een ploeg die voor elkaar speelt. Een immens verschil met het team dat hij twee jaar geleden in handen kreeg. Dat is de belangrijkste reden voor het huidige succes."

