"De goesting is heel groot" DE SUTTER TRAINT EERSTE KEER MEE BIJ KVO 22 november 2018

00u00 0

Tom De Sutter heeft zijn eerste training bij KV Oostende achter de rug. De 33-jarige Bruggeling werkte de opwarming af met de groep en werd vervolgens onder handen genomen door fysiektrainer Joost Desender, met wie hij nog samenwerkte bij Club Brugge. Ook met De Bock, Coopman (ex-Club) en Canesin (ex-Anderlecht) was het voor de transfervrije aanvaller een blij weerzien. De Sutter krijgt tot januari de tijd om een contract te versieren. "Zeker nu ik tussen de jongens loop en deze trainingskledij aanheb, is de goesting heel groot", glimlachte de spits. Ook Gert Verheyen is blij met zijn komst. "Toen de voorzitter en Hugo Broos mij de vraag stelden, heb ik niet lang getwijfeld. We hebben niets te verliezen en bovendien is onze kern niet zo groot dat er geen plaats meer is voor een extra speler."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN