"De froufrou is thuisgebleven"

23 oktober 2019

De collega's van 'Thuis' hebben actrice Moora Vander Veken bij haar laatste aflevering op tv op een ongewone manier uitgewuifd. Ze poseerden allemaal met de bekende froufrou van haar personage. En zo onthullen ze een lang verborgen gehouden geheim: dat Olivia in 'Thuis' een pruikje droeg. "Dat klopt", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Toen het personage in september vorig jaar begon met lesgeven, koos ze in de reeks voor een andere look. Het was tenslotte haar eerste professionele ervaring na haar studententijd. Moora had zelf geen froufrou en dus hebben onze kapsters haar die gegeven. Er werd voor haar speciaal een haarstukje gemaakt. Dat de kijkers op sociale media regelmatig lieten weten dat ze vonden dat Moora zo'n mooi kapsel had, maar niet zagen dat ze een haarstukje droeg, is alleen maar een compliment voor onze ploeg. Moora is ondertussen de wereld aan het verkennen, de froufrou van Olivia is thuisgebleven. En die blijft daar tot ze terugkeert."

