"De ene artiest eet de andere op"

14 december 2019

Lang geleden dat een banaan nog eens voor grote fascinatie zorgde, maar dankzij een kunstwerk van Fabrizio Cattelan was het deze week niet anders. Een banaan, ducttape, een grappende collega die de vrucht (ter kunstwaarde van 135.000 euro) in zijn mond stak, en het spel zat op de wagen: in Amerika maakten ze meteen een persiflage waarbij Donald Trump aan de muur hing, bij ons werd dat Jeff Hoeyberghs.