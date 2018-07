"De duckface is out" 04 juli 2018

Hoe maak je de beste festivalfoto om op Instagram te posten? Koen Crucke leert je in 'At The festivals' de kneepjes van het vak. "De duckface is helemaal out! Deze zomer haal je je breedste glimlach boven", zegt hij in een filmpje op Q2.be. Op de site geven nog andere BV's deze zomer festivaltips. Zo toont acteur Chris Willemsen - bekend als Jimmy uit 'De Ronde' - kleine mensen hoe ze toch iets kunnen zien van het podium. Ook gaat er op Q2.be een festivalvriendenboekje rond bij BV's en artiesten, wordt er een festivalkaraoke gehouden en komt er een online festival met Q-dj Rik Boey. Sean Dhondt en Qmusic-collega's Jolien Roets en Vincent Fierens brengen er ook online verslag van heel wat andere festivals. Ze trokken al naar onder meer Werchter Boutique en Graspop. Staan nog op de planning: Dour, TW Classic, Suikerrock, Lokerse Feesten, Wecandance en Laundry Day. En zelfs daar stopt het niet. Op onze website hln.be kun je 'At The Festivals' ook volgen, 'VTM Nieuws' zet vol in op festivalverslaggeving, VTM Koken zorgt voor culinaire tips en bij 'Contour', het online beauty- en fashionkanaal van Medialaan, kun je terecht voor alles rond festivalmode. (JOBG)

